L’AQUILA – Prima votazione ufficiale ieri per la presidente della Polisportiva L’Aquila Hockey Stefania Ciocca, che ha partecipato a Ostia (Roma) alla rielezione del presidente FIH (Federazione Italiana Hockey) nazionale Sergio Mignardi (in carica dal 2015) al terzo mandato consecutivo. Mignardi sarà in carica per il quadriennio olimpico 2021-2024.

All’indomani della votazione, tenutasi al ‘Palafijlkam’, in occasione della XXIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, non si è fatto attendere il commento della presidente Ciocca. “Il presidente Mignardi ha tante proposte soprattutto sui giovani e, quando sarà possibile, ha accettato l’invito a L’Aquila con entusiasmo”.

“Oltre a vedere i nostri impianti sportivi, nei quali le nostre bambine stanno facendo i primi passi in una stagione sportiva resa fortemente difficile e discontinua dalla presenza della pandemia, avrà piacere nel visitare il centro storico della nostra città ancora in ricostruzione. Avrà attenzione per noi e ne sono molto felice” ha aggiunto la numero uno dell’hockey neroverde.

Infine sulla prima votazione ufficiale Ciocca ha concluso.”Mi è piaciuto il clima ufficiale. Per me è un nuovo ambiente che mi affascina sempre di più, sono stata molto colpita e interessata dall’esposizione dei programmi”.