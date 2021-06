L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo la replica del consigliere comunale Daniele D’Angelo a un nostro articolo di questa mattina sul poligono militare di Monte Stabiata.

Nell’articolo, in cui si raccontava semplicemente cosa si è visto e si dava voce ad altri esponenti del territorio – immaginiamo che saranno poi le indagini ambientali, la Vinca e gli enti preposti a decidere e stabilire la compatibilità ambientale e sociale -, si invitava proprio ad una discussione in merito, in modo molto pacato, senza alcuna ideologia, con molto rispetto e con toni pacati.

Lo stesso consigliere D’Angelo, solo qualche anno fa, affermava:

“L’Asbuc di Collebrincioni riceve dall’Esercito 50mila euro ma si tratta di risorse destinate alla bonifica, per il ripristino cioè dell’area in cui vengono registrati ingenti danni ambientali“. Per D’Angelo il problema vero sono le polveri. “I bossoli vengono raccolti, ma lì si utilizzano armi come bombe a mano. Vedremo quali saranno i risultati delle verifiche”.

Risultati che ancora non ci sono. All’epoca fu trovato quindi un accordo per la sospensione delle esercitazioni per tre mesi, proprio per far ricrescere il prato.

Di seguito la replica di Daniele D’Angelo al nostro articolo.