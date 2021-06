L’AQUILA – Giorni caldi per la comunità di San Vittorino e per il futuro del poligono di tiro sportivo che tanto ha fatto discutere. Questa mattina è in programma una riunione della quinta commissione consiliare del Comune dell’Aquila, “Garanzia e Controllo”, convocata da Giustino Masciocco e con all’ordine del giorno proprio la convenzione con il Comune di Pizzoli, di cui alla deliberazione di Giunta n. 134/2020, riguardante l’utilizzo di terreni di uso civico per attività di tipo sportivo.

Nella Commissione verrà discussa anche una successiva deliberazione di Giunta, la numero n. 174 dello scorso 30 aprile, con la quale il Comune si è costituito in giudizio, presso il Consiglio di Stato, contro la sentenza n. 53/2021 del Tar Abruzzo. La sentenza aveva dato ragione ai ricorrenti e fatto chiudere il poligono.

Tra le forze di opposizione la posizione è abbastanza chiara, si sono già espressi pubblicamente in modo contrario al poligono diverse forze politiche ed esponenti del consiglio, dal Passo Possibile a Sinistra Italiana recentemente. Resta da capire se in maggioranza qualcuno avrà qualcosa da dire in merito.

Il 6 giugno invece dovrebbe esserci l’udienza del Consiglio di Stato sull’appello, una richiesta di sospensiva della sentenza del Tar, proposto dal Comune di Pizzoli.