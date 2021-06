L’AQUILA – Delicata riunione, ieri mattina, della quinta commissione consiliare del Comune dell’Aquila, “Garanzia e Controllo” convocata dal Presidente della stessa, il consigliere Giustino Masciocco. All’ordine del giorno, su richiesta di Romano e Nardantonio, il poligono della discordia a due passi dall’anfiteatro di Amiternum.

In particolare si voleva fa luce sulla convenzione tra il Comune dell’Aquila e il Comune di Pizzoli, di cui alla deliberazione di Giunta n. 134/2020, riguardante l’utilizzo di terreni di uso civico per attività di tipo sportivo. Si tratta dei terreni dove è sorto l’ormai famoso Poligono bocciato dal Tar, terreni di cui non è peraltro certa la proprietà e dovrà esprimersi in merito il commissario sugli usi civici. Il Consiglio di Stato invece, si pronuncerà il 6 giugno sui ricorsi contro la sentenza del Tar.

Ad illustrare la situazione in commissione è stato il consigliere comunale Antonio Nardantonio, alla presenza anche degli esponenti dell’associazione per la Tutela di San Vittorino, Fabrizio De Meo e Alessia Salvemme. Nardantonio ha ripercorso tutta la vicenda fino all’ultima delibera del Comune dell’Aquila che, come quello di Pizzoli e la Regione Abruzzo, ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato. Una vicenda e una gestione “scellerata” l’ha definita Nardantonio, emblematica della scarsa attenzione al territorio e, nel caso specifico, a territorio di uso civico in cui devono essere i cives a determinare come si gestiscono le cose.

Il Comitato per la Tutela di San Vittorino, intervenuto subito dopo Nardantonio, ha esposto anch’esso le sue criticità. Due in particolare. Il fatto che la giunta aquilana abbia deciso di lasciare al Comune di Pizzoli un terreno senza rivendicarne l’appartenenza, terreni che invece gli stessi dirigenti del Comune dell’Aquila consideravano uso civico di San Vittorino. Un aspetto importante anche per il futuro. La convenzione infatti stabilisce che anche qualora fosse riconosciuto il diritto “agli aquilani”, le attività del poligono sarebbero potute continuare. Sarebbe il Comune dell’Aquila in quel caso ad incamerare il canone concessorio, di “appena” 500 euro l’anno ha ricordato l’associazione. Cinquecento euro per circa 9 ettari di terreno. L’altro punto è nel merito del poligono stesso. L’Associazione ha ricordato che il Tar ha dichiarato illegittimi tutti i provvedimenti, del Comune di L’Aquila, Pizzoli, e della Regione Abruzzo. “La perizia fonometrica è inequivocabile e secondo il Tar i ricorrenti hanno agito come Cives e sono stati mossi dall’interesse a tutelare il diritto alla salute”.

“La cosa grave – ha spiegato De Meo nel suo intervento – da un punto di vista dell’interesse pubblico è questa e cioè che il Comune dell’Aquila ha accettato di fare a sua volta questo regalo all’Associazione privata così come ha fatto il Comune di Pizzoli. Quindi c’è un enorme problema di corretto uso della proprietà pubblica sia da parte del comune di Pizzoli che da parte del comune dell’Aquila.”

“È bene – ha aggiunto ancora – che tutti voi sappiate che stiamo discutendo di un intervento abusivo quindi noi non solo stiamo pagando o pagheremo (se Colle San Mauro dovesse risultare Uso Civico di San Vittorino) le opere con lo sconto sul canone concessorio, ma si tratta di opere che sono state realizzate abusivamente.”

“Il fatto che il Comune abbia deciso di non costituirsi – spiega De Meo – è stata una scelta scellerata e senza precedenti. Il comune si è sempre costituito per rivendicare i propri territori come ad esempio nel caso di Petogna e Camarda.”

“Ci siamo sentiti svenduti da parte del Comune dell’Aquila prima e da parte del Comune di Pizzoli poi che da tutta questa storia ha chiesto all’Associazione privata, LO RIPETIAMO, perché è bene ricordarlo, un canone di 41euro al mese e 66 centesimi.”

Il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, nel replicare ai cittadini di San Vittorino ha dichiarato che l’interesse pubblico dell’operazione era proprio la bonifica di una zona che era una discarica e che quindi a scadenza della convenzione verrebbe, ma c’è il Consiglio di Stato di mezzo, riconsegnata bonificata.

L’assessore del Comune dell’Aquila Taranta, invece, ha chiarito che all’esito di tutti i contenziosi, qualora fosse riconosciuto il diritto del Comune dell’Aquila sull’area, la convenzione non è detto che proseguirebbe così com’è, andrebbe comunque portata in Consiglio comunale. Forse un segnale di apertura da parte dell’amministrazione all’esito di un confronto pubblico che fino ad oggi è mancato. Per quanto riguarda il ricorso al Consiglio di Stato Taranta ha chiarito di aver agito su consiglio dell’avvocatura, come di norma avviene secondo l’assessore. Per il dirigente dell’avvocatura De Nardis gli atti parlano chiaro e la sentenza del Tar ha una forte venatura ideologica.