L’AQUILA – Anche la Giunta comunale dell’Aquila, dopo il Comune di Pizzoli, ha deciso di resistere in giudizio alla sentenza 53/2021 con cui il TAR L’Aquila ha ritenuto di annullare la deliberazione regionale per il mutamento di destinazione d’uso della cava esaurita di San Vittorino.

Il Comune dell’Aquila quindi si costituirà in giudizio, è stata incaricata l’Avvocatura comunale, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente e di sostenere la legittimità dell’azione amministrativa da esso profusa”.

Un fulmine a ciel sereno per gli abitanti della frazione riuniti nell’Associazione per la tutela di S. Vittorino Amiterno che commenta così la decisione del Comune: “Questo è un atto di ostilità della Giunta dell’Aquila contro gli abitanti di San Vittorino perché vuol dire che la giunta Biondi preferisce tutelare gli interessi di pochi privati rispetto al diritto alla salute, alla quiete e al riposo dei cittadini di San Vittorino.

Ricordiamo che la sentenza del TAR ha esplicitato che noi abitanti di San Vittorino siamo stati mossi per tutelare la nostra salute psicofisica e il diritto alla quiete, alla pace e al riposo.

Oltretutto l’appello al Consiglio di Stato da parte della Giunta del comune dell’Aquila viene fatto con i soldi pubblici che vengono utilizzati per tutelare gli interessi di pochi. Perché tutto questo accanimento nel garantire un interesse privato che risulta nocivo per i cittadini?”

Il Tar aveva sottolineato come non ci fosse un reale beneficio per la collettività nella concessione di terre d’uso civico a dei privati imprenditori per questo tipo di attività. Beneficio che, sempre secondo il Tar, non si esaurisce di certo nel pagamento di un canone concessorio.

E questo forse è il risvolto più strano della vicenda. Considerata la natura dei rilievi del Tar, inerenti la salute e l’interesse collettivo della Comunità, e al netto delle legittime posizioni di ciascuno, era pacifico attendersi quanto meno un momento di confronto tra l’amministrazione comunale e i suoi concittadini. Confronto che evidentemente è mancato del tutto.

Il Tar, ricordiamo, lo scorso 8 febbraio, aveva disposto che le attività del poligono cessassero immediatamente dando quindi ragione ai cittadini di San Vittorino che avevano promosso il ricorso, contro la Regione Abruzzo e i Comuni dell’Aquila e di Pizzoli, per l’annullamento della concessione stipulata con l’Asd “Amiternum Academy”. Quasi tre mesi dopo e senza alcun preavviso è arrivata la delibera del Comune.