PESCARA – “La Regione Abruzzo è stata sempre, e lo è a maggior ragione in questo momento di pandemia mondiale, molto attenta alle problematiche legate al proprio tessuto imprenditoriale e produttivo. Quindi, ovviamente, anche alle problematiche di Pilkington che rappresenta una delle realtà occupazionali più importanti della nostra Regione”.

Lo afferma l’assessore alle Attività Produttive Daniele D’Amario. “Non a caso la Regione Abruzzo ha previsto stanziamenti corposi per circa 4,5 milioni di euro per ristorare i costi fissi generati dal mantenimento in esercizio degli alti forni anche in assenza di produzione, di cui, soprattutto, la Pilkington sarà beneficiaria. Ovviamente – prosegue D’Amario – abbiamo il dovere di far fronte comune insieme a tutte le altre istituzioni e parti sociali al fine di garantire tutte le condizioni indispensabili perché realtà industriali come la Pilkington mantengano i livelli di produzione ed occupazione ottimali nel nostro territorio. Il confronto con la Pilkington – conclude D’Amario – così come con tutte le altre aziende che operano nell’intero territorio regionale, è continuamente aperto ed è sicuramente costruttivo”