L’AQUILA – Corre sul web l’ennesima polemica di questa Perdonanza 2021. A far discutere è la gestione delle piazze con i megaschermi per seguire gli eventi del Teatro del Perdono di Collemaggio. I cittadini segnalano che per il concerto di Max Pezzali i posti a sedere a Piazza Duomo erano completamente vuoti mentre erano tantissime le persone accalcate a ridosso della piazza per seguire il concerto sullo schermo. I posti a sedere in queste location con i megaschermi erano comunque disponibili su prenotazione lamentano i cittadini: “le persone le hanno prenotate. Ma non si sono presentate in Piazza Duomo”.

Non è stato nemmeno possibile sedersi a concerto iniziato. Stessa situazione, spiegano i cittadini sui social, si sarebbe ripetuta a San Bernardino.

Sulla piattaforma i posti risultavano esauriti ci segnalano ancora dei cittadini. A questo punto, suggeriscono in molti, sarebbe meglio eliminare le sedie. La piazza, come si nota dalle immagini, era gremita. Se l’area occupata dai posti a sedere fosse libera probabilmente si garantirebbero condizioni di sicurezza migliori e si eviterebbero assembramenti.