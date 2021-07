L’AQUILA – Con ordinanza n. 371/2021 del 3 luglio 2021, il settore polizia municipale del Comune dell’Aquila, ha istituito una ventina di stalli di sosta in Piazza Duomo, regolati con disco orario e con sosta massima di un’ora nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 18 – lungo il lato destro e paralleli al senso di marcia, nella fascia oraria dalle 8 alle 20:00, dei giorni in cui non è in vigore l’isola pedonale.

La scelta fatta, è frutto di un dialogo serrato che ha portato il sindaco della Città capoluogo, Pierluigi Biondi, e l’Assessore alla viabilità del Comune di L’Aquila, Carla Mannetti, ad accogliere le istanze dei commercianti del Centro storico, al fine di incentivare il ricambio dei veicoli nel corso della giornata, per favorire la fruizione delle attività presenti nella zona.

Il 13 giugno 2021, la Giunta Comunale aveva provveduto ad istituire la Zona a Rilevanza Urbana del Centro Storico e il 26 giugno aveva deliberato l’istituzione dell’Area Pedonale Estiva, istituendo quasi 200 stalli auto, per i cittadini residenti o domiciliati nelle zone interessate dall’Isola Pedonale: anche questa iniziativa, una chiara volontà da parte della Giunta Comunale di farsi interpreti dei disagi che potrebbero incontrare le quasi settemila persone ormai rientrate nel Centro storico cittadino.

L’area pedonale, rientra nei programmi dell’Amministrazione comunale cittadina, che è intenzionata ad ampliare le aree di circolazione, nelle quali vietare o limitare fortemente la circolazione veicolare e favorire conseguentemente la fruizione pedonale del centro storico cittadino.

In questo primo weekend, soprattutto la fascia temporale dalle 10 alle 16, purtroppo ha visto una forte flessione di presenze nel centro storico, e questo, pur essendo iniziati ieri i saldi estivi.

La causa di questa situazione è stata identificata da una parte di commercianti del Centro Storico, in una ancora non chiara presa di coscienza della necessità di individuare, in zone limitrofi all’isola pedonale, stalli di sosta che come quelli di piazza Duomo, appena istituiti, possano permettere anche nei giorni festivi, la possibilità di incentivare il ricambio dei veicoli per la fruizione delle attività presenti.

Come ribadito da molti commercianti ascoltati dalla nostra redazione, queste considerazioni, non hanno il fine di fare opposizione alle scelte dell’Amministrazione comunale in ambito di viabilità, ma bensì di chiedere attenzione per una categoria già fortemente provata dagli effetti della pandemia e che potrebbe ritrovarsi, al termine del periodo dell’isola pedonale, ad affrontare nuovi disagi nel periodo in cui Piazza Duomo sarà interessata dai lavori di pavimentazione e riqualificazione.

Il consiglio comunale straordinario, che avrà luogo nel pomeriggio di oggi, potrà essere l’occasione da parte del Sindaco e della sua Giunta, per raccogliere da parte dei cittadini e dei commercianti, una serie di richieste finalizzate a superare i problemi logistici oggi in essere.

La linea di civiltà ambientale è da riscontrare anche nelle iniziative dell’Assessore Fabrizia Aquilio. Molteplici le iniziative estive finalizzate a porre al centro dell’attenzione dei turisti la bellezza di questa Città in fase di rinascita, ma di pari passo, per i cittadini aquilani, a cambiare radicalmente le loro abitudini, attraverso l’uso del mega parcheggio di Collemaggio e di altri parcheggi che la Giunta Comunale ha in programma di realizzare.