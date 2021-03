L’AQUILA – Nell’ambito dell’iter di rifacimento della piazza del Duomo all’Aquila, sono state disposte le opere di archeologia preventiva sull’area. Le ha richieste la Soprintendenza. Ad occuparsi della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per 15.000 euro più Iva, sarà la società cooperativa LIMES.

L’obiettivo di questa “archeologia preliminare” è avere una qualche elaborazione, anche grafica, di quello che si trova nel sottosuolo. In particolare si cerca di rilevare la presenza di strutture murarie o materiali come metalli o laterizi antichi.

L’incarico, si apprende, comporta almeno la “realizzazione delle seguenti attività: Scavo con mezzo meccanico; Recinzione provvisionale; Rimozione pavimento; Demolizione preparazione in cemento; Scavo a mano; Sorveglianza archeologica e documentazione grafica e fotografica secondo indicazioni della Soprintendenza; Reinterro; Copertura con conglomerato bituminoso; Conferimento in discarica”. All’esito dei saggi, che non dovrebbero durare più di qualche settimana, è prevista la produzione della relazione archeologica finale.

Ma che cosa potrebbe esserci sotto Piazza Duomo? Le ipotesi in città sono sempre state diverse. In particolare la possibilità di insediamenti antecedenti la nascita della città, un qualche nucleo originario. Negli anni, ad esempio, è stata avanzata l’ipotesi che sotto la piazza potesse trovarsi qualche riferimento all’antico insediamento di Prifernum che per altri invece si troverebbe invece in corrispondenza dell’attuale Assergi.

Riferimenti a Prifernum si trovano nella Tabula Peutingeriana, una riproduzione medievale di un’antica carta romana, e in pochi altre fonti. Più che una carta la Tabula è uno stradario, tutte le vie portavano a Roma del resto, con più di 200mila km di strade segnate.

Nella Tabula c’è anche il territorio romano dell’aquilano. C’è Priferno e ci sono ovviamente Amiternum, Pitinum, Aveja, Peltuinum e altre, sulle quali fonti ed evidenze storiche però sono note. Di Prifernum o di eventuali altre presenze antecedenti la fondazione della città non si sa praticamente nulla.

Una carrellata di ipotesi è ricostruita nell’opera “La città perduta” di Beatrice Sabatini. Ma non è l’unica. Lo stesso monsignor Antonini ritiene fondata l’ipotesi di un insediamento precedente.

Durante gli scavi dei sottoservizi nell’anello esterno della piazza non è emerso nulla. Né in precedenza, ad esempio quando si è scavato per il tunnel verso il Terminal. Dopo il sisma, invece, reperti di età romana sono spuntati un po’ ovunque in città. E sotto la cattedrale di San Massimo sono venuti fuori ambienti di cui non si aveva conoscenza. Chissà che i lavori sulla piazza non aiutino a svelare finalmente qualcosa in più sulla “città perduta” di Prifernum o sulle origini della città dell’Aquila.