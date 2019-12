Piazza Duomo 2019, il Santo Natale nel Decennale del Sisma

I preparativi al Santo Natale quest’anno sono visibili in tutta la città di L’Aquila con la presenza di festose luminarie natalizie che creano un particolare clima gioioso, sul corso principale e nei vicoli cittadini del capoluogo di regione. Inoltre, l’allestimento di uno dei più grandi alberi di natale d’Europa, inaugurato l’11 dicembre 2019 personalmente dal primo cittadino di L’Aquila, proprio a piazza del Duomo: un albero di natale di trenta metri di altezza, dodici di diametro, millequattrocento rami, trentaseimila luci a led, creato e allestito da Creation Vetrina CvGallestimenti, ha dato alla città un tocco davvero speciale.

In questo contesto anche la Chiesa si prepara con l’allestimento di presepi e con la programmazione delle celebrazioni natalizie che accompagneranno i fedeli fino al giorno dell’Epifania che quest’anno cadrà di lunedì.

Per rimanere a piazza Duomo, in uno dei luoghi simbolo della rinascita, la Chiesa di S. Maria del Suffragio riconsegnata alla città poco più di un anno fa, con la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, Chiesa divenuta in questo anno, luogo di incontro di varie comunità parrocchiali che a causa dei danni provocati dal sisma del 2009, per molto tempo ancora non avranno un luogo di culto, fervono i preparativi per il Natale.

All’interno della Chiesa del Suffragio è stato realizzato, all’altare di S. Antonio, uno splendido presepe, sullo stile dei presepi napoletani, ad opera dell’artista Emanuele Cordella di Lecce, che ha realizzato la Natività completamente a mano con abiti preziosi, confezionati appositamente per questo presepe con tessuti meravigliosi.

Nel presepe è rappresenta la scena dell’angelo che dopo aver annunciato a Maria il concepimento del Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo, si allontana attraverso la finestra abbozzata sul fondo. Al posto del bambinello, fino alla Messa della Notte di Natale, in questo tempo dell’attesa, è stato posto un gomitolo di lana rossa che si svolge tra le mani di Maria fino a posarsi sulla mangiatoia.

E’ il segno che, secondo l’antica tradizione dei Padri della Chiesa, indica la Madre che inizia a tessere la Carne al Verbo.

Inoltre, il Giorno di Natale, ai piedi dell’altare maggiore, sotto la splendida Cupola del Valadier, ricostruita con la direzione del Segretariato MIBAC per l’Abruzzo e del Governo Francese, verrà collocata una splendida natività in terra cotta policroma, realizzata dalla maestra scultrice Silvia Nicoli di Leonessa (RI).

Si tratta di una fedele copia della Natività di Saturnino Gatti, custodita al Museo Nazionale MUNDA, donata, per grazia ricevuta, da una famiglia iscritta alla Congregazione della Salus Populi Aquilani.

I sacerdoti che svolgono servizio a Piazza Duomo, parroci delle parrocchie di S. Francesco di Paola, di S. Giusta, di S. Marco Evangelista e di S. Massimo nella Cattedrale, hanno informato i fedeli delle loro comunità che regolarmente frequentano la Chiesa del Suffragio, del dettagliato programma delle celebrazioni liturgiche natalizie, tra le quali oltre alle Sante Messe, verrà riproposta, il 25 dicembre alle ore 17:30, la Solenne Celebrazione dei Vespri di Natale, presieduti da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, e il 6 gennaio alle ore 17,30 la Celebrazione dei Vespri dell’Epifania, presieduti dal Can. Sergio Maggioni, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano Aquilano.

Ecco, nello specifico il programma delle celebrazioni liturgiche nel tempo di natale 2019-2020 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Il 24 dicembre, nella Vigilia del S. Natale: alle ore 18:00, S. Messa vespertina nella vigilia di Natale e alle Ore 24:00, S. Messa della notte di Natale.

Il 25 dicembre, Natale del Signore alle ore 10:00, 11:00 e 18:00 SS. Messe del giorno di Natale, mentre alle ore 17:30 saranno celebrati i Secondi Vespri di Natale, presieduti da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, presente il Capitolo Metropolitano dei Canonici di L’Aquila.

Il 26 dicembre, Festa di S. Stefano, primo martire, alle ore 10:00, 11:00 e 18:00 SS. Messe Festive.

Il 29 dicembre, Festa della Santa Famiglia, SS. Messe Festive alle ore 10:00, 11:00 e 18:00.

Il 31 dicembre, festa di San Silvestro e ultimo giorno dell’anno, per la prima volta dopo moltissimo tempo, nella Chiesa Parrocchiale di S. Silvestro in L’Aquila, alle ore 18:00 avrà luogo la S. Messa prefestiva della Solennità di Maria SS. Madre di Dio, presieduta da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila e concelebrata dai sacerdoti della Vicaria Urbana con il canto, al termine della celebrazione, dell’antichissimo Inno della Chiesa Te Deum laudamus, Sia nella Chiesa del Suffragio, come anche nella Basilica di S. Giuseppe Artigiano, in segno di comunione e collaborazione tra le parrocchie del Centro Storico, saranno sospese le Messe del 31 dicembre 2019.

Il 1° gennaio 2020, nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio, le Messe Festive della Solennità avranno luogo alle ore 10:00, 11:00 e 18:00 con il canto del Veni Creator Spiritus all’inizio delle celebrazioni eucaristiche.

Il 4 gennaio, alle ore 18:00 avrà luogo la S. Messa prefestiva della II Domenica dopo Natale, mentre il 5 gennaio, nella II Domenica dopo Natale, le Messe festive avranno luogo alle ore 10:00 e 11:00, mentre alle 18:00 verrà celebrata la S. Messa Festiva nella Vigilia della Solennità dell’Epifania del Signore. Infine il 6 gennaio, nell’Epifania del Signore le Messe Festive della Solennità verranno celebrate alle ore 10:00, 11:00 e 18:00. Inoltre alle ore 17:30 saranno celebrati i Secondi Vespri della Solennità dell’Epifania del Signore, presieduti dal Can. Sergio Maggioni, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano dei Canonici dell’Aquila.

d.D.P.

Commenti

comments