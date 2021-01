L’AQUILA – Piantando è una startup che ha come obiettivo quello di sostenere progetti di impatto ambientale e sociale in modo concreto. Nasce da un’idea del 27 enne abruzzese Andrea Evangelista che, durante un viaggio di lavoro nel 2018, conosce un’associazione di cittadini che senza secondi fini recupera aree degradate per creare nuovi boschi.

Nel team di Piantando troviamo anche Chiara Riente Co-Founder & CDO, La logista; Michela Turri, Marketing & PR; Francesco D’Angelo, Operations; Stefano Lisi, CDA & Investors representative; Lorenzo Moro, Advisor; Enrico Pasquotti Advisor.

Sono oltre 2000 le persone che, acquistando una piantina, hanno reso possibile piantare alberi, costruire pozzi, tutelare comunità locali, preservare la biodiversità e ridurre l’inquinamento. Le attività vengono organizzate dal team di Piantando che collabora assiduamente con iniziative locali e 17 aziende. Sostenibilità, unicità e impatto sono le tra paroline magiche della Start up.

SOSTENIBILITA’

tutti i progetti rispettano gli standard ambientali, sociali ed economici in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

UNICITÀ

ogni prodotto ha un codice che lo collega in modo univoco ad un progetto.

IMPATTO

Piantando è una società Benefit e BCorp Pending dove il profitto lascia spazio all’impatto positivo. “Crediamo che un albero abbia più valore da vivo che da morto, che un litro d’acqua abbia più valore se rende felice una comunità che se imbottigliato e venduto al supermercato, che la salute debba essere per tutti. Siamo una società benefit perché il nostro impegno è sempre al primo posto”.

Chiunque può proporre una missione, ad oggi sono 3:

Terra. Sono stati già piantati oltre 2000 alberi in Patagonia, l’obiettivo è arrivare a 5000. I boschi nativi del Cile soffrono da decenni i danni dello sfruttamento intensivo. Insieme a Fundacion Reforestemos Piantando si sta impegnando nel recupero di centinaia di ettari sottratti al fuoco e alla piantumazione di alberi alloctoni pericolosissimi per l’ecosistema. Scegliendo questo progetto, piantumiamo un nuovo albero per ogni piantina venduta.

Acqua. E già stato costruito 1 pozzo nei villaggi del Malawi. Sono in corso i lavori per un secondo pozzo. Questo progetto è nato grazie a Matteo Ferrari che nel 2015 crea Il Pozzo Dei Desideri

Comunità locali. Sono state inviate 3 spedizioni mediche in Perù, precisamente sull’isola di Amantani dove vivono famiglie che non hanno accesso al sistema sanitario. Manca poco per la prossima spedizione

Per sostenere le iniziative, oltre al portachiavi, è possibile comprare diversi tipi di piantine che verranno interrate in vasi realizzati da un artigiano di Castelli (TE). “Tutto è nato da un incontro avvenuto per puro caso con un artigiano di Castelli. Abbiamo così avuto l’opportunità e la fortuna di conoscere questa splendida realtà, e ne siamo rimasti letteralmente fulminati. Un connubio perfetto tra arte, tradizione, storia e cultura, il tutto raccontato da un piccolo vaso di ceramica”, raccontano i ragazzi.

Una piantina è un ottimo regalo ecosostenibile il cui ricavato, il 100%, porta avanti progetti che aumentano l’impatto positivo sull’ambiente.