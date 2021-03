L’AQUILA – Sono partiti stamane i lavori per il parco giochi nella frazione di Pianola. A darne notizia è il Consigliere Comunale Laura Cucchiarella, che spiega in una nota: “Avevo personalmente preso un impegno con le mamme della frazione di Pianola circa un anno fa: oggi ho potuto onorarlo. Sono infatti iniziati questa mattina i lavori per attrezzare una nuova area giochi a Pianola, nei pressi del campo di calcio, dove i bambini potranno giocare in sicurezza, senza essere costretti ad utilizzare i giochi ormai usurati presenti nelle vicinanze. Ciò è stato possibile grazie all’impeccabile lavoro svolto dall’Assessore Fabrizio Taranta e dalla sinergia che si è concretamente instaurata tra gli operai comunali ed i membri della società A.S.D. Pianola, in particolare del Presidente Cesare Lepidi, che hanno contribuito fattivamente alla riuscita di questo atteso progetto”.

Conclude Cucchiarella: “Checché se ne dica, questa Amministrazione non ha mai dimenticato di lavorare anche per le frazioni, soprattutto per quelle più carenti di servizi, e quindi più bisognose di interventi concreti”.