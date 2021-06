PIANELLA – “E’ stata inaugurata la nuova piattaforma di elisoccorso per atterraggio notturno, ieri in c.da Nardangelo, finanziata dalla Regione Abruzzo con un contributo di 95.000 euro stanziato nella Legge Regionale numero 3 del 28 gennaio 2020”.

Lo scrive Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo in Regione Abruzzo, promotore dell’opera strategica e fondamentale per la comunità in qualità di presidente della I Commissione consiliare ‘ Bilancio, Affari Generali e Istituzionali ‘, ai tempi, di concerto con Sandro Marinelli (Lega), sindaco del Comune di Pianella e del Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in Regione Abruzzo.

“La piattaforma di elisoccorso si trova in una posizione baricentrica rispetto agli ospedali di Chieti, Pescara e Penne e in prossimità ai principali snodi stradali e autostradali. Ringrazio il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, e la Giunta tutta che ha contribuito con 20.000 euro alla realizzazione dell’opera; con l’amico Marinelli confidiamo in altri importanti risultati per il territorio pescarese e non solo” conclude D’Incecco.