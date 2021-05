USA – Pfizer ha come obiettivo ora di vaccinare i bambini dai 2 agli 11 anni negli Stati Uniti.

La multinazionale prevede di chiedere tutti i permessi e le varie autorizzazioni da settembre per l’uso di emergenza della Fda.

Nel frattempo il colosso farmaceutico attende per la prossima settimana l’ok negli Usa per somministrare il loro vaccino agli adolescenti.

Sempre negli Stati Uniti, Pfizer prevede inoltre di richiedere entro la fine di maggio la piena approvazione per la fascia di età 16-85 anni.

“Mentre stiamo attualmente distribuendo il nostro vaccino negli Stati Uniti con un’autorizzazione per l’uso di emergenza – dicono dalla Pfizer – prevediamo di presentare entro questo mese una domanda di licenza biologica alla Fda statunitense in cerca della piena approvazione per le persone di età pari o superiore ai 16 anni”.

Il passaggio da “autorizzato” ad “approvato” consente alla casa farmaceutica di commercializzare e distribuire direttamente il vaccino, con probabilmente un effetto sugli accordi in corso e la possibilità di persuadere anche gli scettici non pienamente convinti dall’autorizzazione di emergenza. Per facilitare la distribuzione, Bourla ha anche chiarito che la società ha presentato alcune informazioni alla FDA che potrebbero “presto” consentire di modificare le indicazioni di conservazione del vaccino. Attualmente il siero è autorizzato per essere conservato a temperature tra i -80 °C e i -60 °C, oppure in celle frigorifere tra i -25 °C e i -15 °C per un massimo di due settimane, ma i nuovi dati indicano la possibilità di mantenimento a temperature di frigorifero (2-8 °C) per un massimo di quattro settimane.

Nel frattempo, anche l’Agenzia dei medicinali europea (Ema) ha comunicato di aver avviato la valutazione della domanda per estendere l’autorizzazione all’uso del vaccino agli adolescenti tra i 12 e 15 anni, il cui esito è atteso entro giugno. Attualmente il Comitato per i medicinali per l’uomo (Chmp) dell’ente europeo sta visionando i dati dello studio di efficacia e sicurezza a partire dai 12 anni, prima di inviare il suo parere all’Ema. In questo trial clinico, che ha coinvolto oltre 2mila adolescenti, i dati preliminari hanno indicato che la somministrazione del vaccino stata ben tollerata, con e un’efficacia del 100% e una forte risposta anticorpale.