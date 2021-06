L’AQUILA – “Esprimo il mio più sentito ringraziamento al Segretario del Partito Democratico Enrico Letta per avermi conferito il prestigioso incarico di responsabile del settore Aree terremotate e ricostruzione. Vengo riconfermata nella riorganizzazione degli organismi esecutivi del Partito e ringrazio anche il gruppo dirigente nazionale per la fiducia accordatami. E’ dal 6 aprile 2009 che ho fatto della rinascita delle aree terremotate la mia battaglia. Questo incarico mi conforta perché rafforza in me la convinzione di quanto il Pd tenga alle operazioni di ricostruzione delle aree terremotate facendone uno specifico campo d’azione prioritario. Non a caso Enrico Letta ha conferito una serie di incarichi esecutivi nell’ambito delle funzioni organizzative e di settore”. Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Abbiamo superato – conclude Pezzopane – molti ostacoli e fatto avanzare le normative in materia di ricostruzione come non mai. Solo con l’ultima legge di bilancio del governo Conte bis, abbiamo inserito oltre 4 miliardi per il 2009 e 2016/17, il Contratto istituzionale di sviluppo per il Centro Italia, 60 milioni per università e centri di ricerca del cratere, le stabilizzazioni del personale della ricostruzione e tanto altro. Continueremo a lavorare per risolvere ogni questione normativa e di risorse, rafforzando il sistema e la legislazione per la prevenzione, che con il Sisma bonus e Casa Italia trovano i primi saldi baluardi di una politica Nazionale di prevenzione antisismica. Sono davvero molto grata e felice per la nomina e assicuro al segretario Letta e alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, il massimo impegno”.