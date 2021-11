L’AQUILA – “Il consigliere comunale De Matteis, sul Ponte Belvedere mi da – di fatto – ragione, confermando che il ponte verrà ricostruito tal quale, con una ricostruzione “dove era e come era” smentendo quindi il Sindaco Biondi che invece aveva parlato di “rivoluzione“ e di “trasformazione urbana”.

Così la deputata Stefania Pezzopane risponde al consigliere comunale Giorgio De Matteis che, nei giorni scorsi, l’aveva schernita.

“Nel comunicato però De Matteis si fa prendere la mano ed usa un linguaggio davvero fuori misura, esce dal contesto di ragionamento propositivo da me indotto sull’urbanistica e sul futuro della città e si avventura in poco velate invettive ai limiti della minaccia. “Mi auguro di vederti candidata Sindaco: sarà un vero piacere incontrarti in campagna elettorale. Non vedo l’ora“.

“Ci mancava poco che scrivesse “Ti aspetto fuori” per completare il quadro di un approccio inutilmente astioso ed aggressivo. Scrive di non vedere l’ora di incontrarmi come candidata sindaca, perché ? sarà forse lui il candidato sindaco della destra e non più Biondi e quindi mi lancia il guanto della sfida? O vuole invece rubare la scena al sindaco ? Oppure ne è diventato l’ avvocato d’ufficio? Il consigliere non risponde nel merito delle mie osservazioni e non spiega perché il comune invece di agire in continuità amministrativa e realizzare i tanti progetti finanziati e programmati dalla giunta di centrosinistra li ha affossati. Preferisce l’attacco personale, condito con un goffo tentativo di incutere timore”.

“Ovviamente non sono affatto spaventata, e nel replicare ricordo la sua aggressività anche verso altre donne impegnate nelle istituzioni, penso alla assessora Carla Mannetti, candidata in ticket con lui alle comunali e poi diventata oggetto di polemiche senza fine. D’altronde ricordiamo il trattamento riservato da Biondi e dalla destra a due assessore Sabrina Di Cosimo e Annalisa Di Stefano anche esse in quota Forza Italia come De Matteis che, pur impegnate su altre sponde politiche, si sforzavano ogni giorno di dare risposte alla città. Liquidate nell’indifferenza con acide e maschiliste affermazioni. Per quanto mi riguarda, sono una donna assai realizzata, parlamentare alla seconda legislatura, ogni giorno faccio tante cose ed ottengo bei risultati. Mentre mi sembra di ricordare che il consigliere Giorgio De Matteis si sia candidato sia a Sindaco nel 2012 che a Deputato con UDC nel 2013 con esito negativo in entrambi i casi”.

“Sicuramente ho tutte le carte in regola per essere candidata a sindaca della città. Ma non imposto mai queste discussioni e decisioni in modalità autoreferenziali e ci sono i luoghi politici e comunitari dove si affrontano e si sciolgono i nodi. Ogni decisione l’ho presa e vissuta in libertà e per la mia gente, non saranno quindi le rabbiose minacce di De Matteis ad orientare le mie scelte e quelle del centrosinistra. Con la coalizione faremo insieme ogni opportuna valutazione per vincere e dare un cambiamento reale alla città. Comprendo il nervosismo di doversi sopportare di nuovo la candidatura di Biondi e di non essere stato nemmeno per un istante nella rosa dei papabili. E comprendo che fare una campagna elettorale da candidato consigliere comunale sul nulla di questa amministrazione sarà una dura prova, i tanti anni trascorsi da Giorgio De Matteis nelle istituzioni meriterebbero un approccio diverso ed una dialettica più costruttiva piuttosto che certi affondi da bullo del quartierino.” Conclude la deputata.