L’AQUILA – “L’inaugurazione di questo Centro Vaccinale, apre una fase nuova ed importante di programmazione della campagna di vaccinazione dalla parte dei cittadini e delle cittadine.” Così Stefania Pezzopane in una nota. “Ecco la civiltà e la Sanità con la S maiuscola. Una inaugurazione felice, frutto anche di sollecitazioni e richieste che abbiamo fatto in questi mesi, quando in più occasioni abbiamo segnalato che la struttura di Via Ficara era inadatta ed insufficiente. Il nuovo Centro,a San Vittorino presso la Scuola Edile, è ospitato in una bella struttura. Frutto di uno splendido lavoro di tanti, che ringrazio, tutta la Direzione Asl e gli uffici tecnici. E ringrazio per il generoso contributo Ance e la sua Scuola Edile, il Presidente Adolfo Cicchetti e tutta l’importante organizzazione. Il centro è moderno, ben organizzato, luminoso e arredato con gusto e semplicità, colorato ma senza inutili sfarzi. È il luogo giusto per accogliere i cittadini e per far lavorare bene medici, personale sanitario e volontari che stanno dando anima e corpo. Finalmente un parcheggio adeguato e niente barriere architettoniche. Buona vaccinazione e buon lavoro a tutti.”