L’AQUILA – “La cultura, i saperi, l’università, la scuola sono fondamentali sempre per la crescita di una nazione, di una comunità. Diventano indispensabili per uscire dalla crisi in cui la pandemia ci ha rinchiusi. Per questo ho organizzato una conversazione su web dal titolo “L’Italia dei saperi sfida la crisi: fatti e politiche per uno sviluppo urbano basato sulla cultura”.

Lo afferma la deputata Dem Stefania Pezzopane che ha organizzato la conferenza in diretta sulla sua pagina Facebook, venerdì 23 aprile alle ore 17.

Introdurrà proprio la Pezzopane la conversazione a cui parteciperà anche la presidente del Maxxi Giovanna Melandri.

Presenze importanti e significative hanno dato la loro disponibilità e “le ringrazio con riconoscenza”, aggiunge la Pezzopane.

Interverranno: Edoardo Alesse Rettore Università L’Aquila, Bruno Carioti Presidente della Istituzione Sinfonica Abruzzese ed ex direttore del Conservatorio dell’Aquila, Giorgio Battistelli Presidente della Società dei concerti Barattelli e direttore artistico dell’Orchestra della Toscana, Eugenio Coccia Rettore del Gssi ed ex Direttore Laboratori Fisica Nucleare del Gran Sasso, Maurizio Cocciolito direttore dei Solisti Aquilani ed ex Presidente della Riccitelli di Teramo, Fabrizio Marinelli docente di Economia e Presidente della Deputazione Storia Patria, Manuele Morgese fondatore e direttore di Teatro Zeta unico teatro privato in Abruzzo, Serenella Ottaviano Dirigente scolastica, Adolfo Paravano già vicepresidente del TSA, Stefano Palumbo consigliere comunale, Francesca Pompa editrice e fondatrice di “One gallery” spazio culturale privato, Rinaldo Tordera Presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Seguirà un secondo appuntamento su cinema ed audiovisivo con altre personalità.