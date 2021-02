“Mi appello a Draghi e ai ministri competenti perché ci si adoperi con tutti gli strumenti a disposizione per sostenere gli operatori economici, del settore turismo, commercio e artigianato e delle imprese private. Ho avuto modo di incontrarli anche stamattina e ho constatato per l’ennesima volta che la situazione è davvero gravissima.” Così la parlamentare del Pd Stefania Pezzopane, che aggiunge: “il primo marzo bisognerà pagare tutto lo scaduto del 2020 per quanto riguarda Rottamazione e Saldo e Stralcio con l’Agenzia delle entrate. Inoltre, partiranno le cartelle esattoriali sospese (si parla di milioni da cartelle) e gli accertamenti. A causa della crisi di Governo, il decreto ristori 5 non è stato emanato e molti attendono i pagamenti dei ristori pregressi. Va considerato che, chi non paga l’1 di marzo, decade dai benefici. È urgente un intervento. Ci sono molte aspettative – ha concluso Pezzopane- che il governo non può deludere. I nuovi ministri siano rapidi a prendere in mano la situazione, perché la crisi economica e sociale mette a rischio la sopravvivenza di numerose e straordinarie esperienze imprenditoriali.”