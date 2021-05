PESCARA – “In forza di un emendamento presentato dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta) diviene la prima agenzia regionale anche per la Transizione Ecologica. L’emendamento consente all’Abruzzo di porsi come avanguardia a livello nazionale nell’interpretare ed applicare l’evoluzione del sistema di tutela ambientale in sistema per la transizione ecologica, così come richiesto dal nuovo Ministero per la Transizione Ecologica (già Ministero per l’Ambiente)”.

Lo scrive in una nota il Gruppo consiliare in Regione Lega Salvini Premier.

“Non si tratta solo di una modifica nominale, ma di una nuova mission di cui l’Arta dovrà farsi interprete in una nuova concezione della tutela ambientale che non può prescindere dal tema dello sviluppo sostenibile, come peraltro sancito dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea. Per la verità la Regione Abruzzo aveva già anticipato l’evoluzione nazionale con la finanziaria regionale: su proposta dell’attuale assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale Pietro Quaresimale, l’articolo 41 prevede che l’Arta sia il soggetto attuatore del programma Abruzzo regione del benessere, programma che amplia le competenze dell’agenzia regionale in tema di educazione al benessere, prevenzione sanitaria e turismo sostenibile. Sulla scorta della novità legislativa il vice presidente di Giunta, Emanuele Imprudente, sta già elaborando, in stretto raccordo con il direttore generale Arta, Maurizio Dionisio, le opportune modifiche statutarie dell’Agenzia che dunque verrà ammodernata ed ampliata nelle sue competenze. Maurizio Dionisio, le opportune modifiche statutarie dell’Agenzia che dunque verrà ammodernata ed ampliata nelle sue competenze. Tutto questo nonché gli imminenti sviluppi del programma verranno illustrati in una conferenza stampa (nelle prossime ore forniremo i dettagli) alla quale prenderanno parte i rappresentanti della Lega nazionale”.