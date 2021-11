PESCARA – Va in scena nella serata di giovedì 11 novembre, alle 21, al Futuro Imperfetto 2.0, in Via Bologna 26/28, Pescara, Terra di Racconti, narrazioni, suoni e canti della cultura popolare abruzzese di e con Marcello Sacerdote, attore, contastorie e musicista popolare. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo con CuntaTerra. “Siamo terra di racconti -spiega l’autore- e amiamo raccontare storie che nascono dalla nostra terra per incontrare il mondo. Storie in cui le persone possano riconoscersi, storie per riflettere ed emozionarsi, riscoprire le proprie radici, memorie affettive e sociali. Storie per condividere esperienze, sentimenti, saperi e sogni. Storie che possano prendersi cura delle persone, dei luoghi e dei territori. Storie che facciano stare bene.”