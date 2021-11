PESCARA – Nell’ultimo fine settimana, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso dell’attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, hanno proceduto al sequestro di 13 grammi di sostanza stupefacente nei confronti di un 59enne pescarese. L’uomo è incappato nella rete dei controlli disposti, nel quadro del dispositivo di prevenzione coordinato dalla locale Prefettura, dal Comando Provinciale di Pescara, nella serata di venerdì scorso, mentre si trovava a bordo della sua autovettura, nei pressi del quartiere “Rancitelli”, una delle zone più sensibili ed a rischio della città. Nel corso del controllo di polizia e della successiva perquisizione domiciliare, svolta con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 10 grammi di cocaina suddivisa in due involucri, 3 grammi circa di hashish ed un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, immessa in consumo sul mercato locale, avrebbe consentito allo spacciatore di ricavare più di 1.000 euro. Pertanto, il 59enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Pescara per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività repressiva posta in essere in questo caso conferma l’alto livello di attenzione assicurato dalle Fiamme Gialle pescaresi per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dei giovani in particolare, attraverso mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, soprattutto nei fine settimana, per intercettare quantitativi di stupefacente destinati ai frequentatori della movida cittadina e delle aree più sensibili del capoluogo.