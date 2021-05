ROMA – Due sfide, ricche di spunti interessanti, in programma nel weekend per la definizione della finale del Peroni TOP10 – in calendario il 2 Giugno – che assegnerà lo Scudetto numero novanta del massimo campionato italiano rugbistico per club. Le due semifinali di ritorno sono in programma rispettivamente oggi, sabato 22 alle 17.50 con diretta su Rai Sport HD, e domenica 23 maggio alle 15.40 con diretta su Rai Sport.

Si parte nella giornata di domani con il ritorno della prima semifinale play-off tra Petrarca e Valorugby in calendario a Padova. Nella gara di andata i veneti sono riusciti a imporsi con il risultato di 27-16 in un match molto combattuto che ha visto costantemente gli uomini di Marcato in vantaggio durante la partita – grazie anche alle mete di Catelan, Tebaldi e Trotta – contro gli emiliani che hanno sfruttato i calci piazzati di capitan Farolini e la meta di Ruffolo per segnare punti.

“Ci aspettiamo una partita difficilissima. Reggio verrà a Padova per imporre il proprio ritmo fin dall’inizio e sappiamo che il loro attacco è imprevedibile. Noi stiamo lavorando bene, abbiamo la fiducia che deriva dalla vittoria dell’andata ma non abbiamo alcuna intenzione di fare calcoli sugli 11 punti di vantaggio. Vogliamo far bene e imporci fin da subito. Inoltre, per la prima volta, avremo i nostri tifosi sugli spalti: vogliamo rendere questa giornata speciale anche per loro che anche a distanza in questi mesi difficili non ci hanno fatto mancare il supporto” ha sottolineato Andrea Marcato, allenatore del Petrarca.

Sarà una partita in salita per il Valorugby che, per provare uno storico accesso alla finale del campionato, dovrà ribaltare il passivo subito tra le mura amiche sabato scorso: “Dobbiamo scendere in campo con tanta determinazione. Sarà importante provare a portarci in vantaggio nelle prime battute di gioco cercando di mettere pressione sin dalle prime battute di gioco. Vogliamo centrare un risultato storico per il nostro club” ha dichiarato Federico Conforti, terza linea della squadra emiliana e uno degli ex di turno del match.

Nella giornata di lunedì verrà ufficializzata lista dei giocatori – scelti tra coloro che hanno ricevuto almeno due nomination totali da parte dei tecnici delle dieci squadre del torneo – in corsa per conquistare il premio di MVP della stagione 2020/21 del Peroni TOP10.

Questo il programma delle semifinali di ritorno:

22.05.21 – ore 17.50 – diretta Rai Sport HD (canale 57)

Argos Petrarca v Valorugby Emilia (andata 27-16, 4-0)

23.05.21 – ore 15.40 – diretta Rai Sport (canale 58)

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano (andata 22-31, 0-4)

Padova, Argos Arena – sabato 22 maggio ore 17.50

Peroni TOP10, Semifinale Play-off di ritorno

Argos Petrarca v Valorugby Emilia

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, De Masi, Broggin, Capraro; Faiva, Panunzi; Trotta (cap.), Ghigo, Cannone; Panozzo, Galetto; Hasa, Cugini, Borean.

A disposizione: Braggiè, Carnio, Pavesi, Beccaris, Michieletto, Catelan, Tebaldi, Zini.

All. Marcato

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Falsaperla, Majstorovic, Vaega, Bertaccini; Newton, Fusco; Amenta, Favaro, Conforti; Gerosa, Dell’Acqua; Randisi, Luus, Sanavia.

A disposizione:Gatti, Romano, Mattioli, Devodier, Ruffolo, Messori, Rodriguez, Paletta.

All. Manghi

Arbitro: Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1: Marius Mitrea (Udine)

AA2: Federico Vedovelli (Sondrio)

Quarto Uomo: Clara Munarini (Parma)

Quinto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

Citing Commissioner: Alberto Recaldini (Brescia)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)