ROMA – La Femi-CZ Rovigo espugna il “Maini” di Colorno nell’ultimo recupero del Peroni Top10, chiudendo così la stagione regolare 2020/21.

I Bersaglieri, con il 16-42 che vale cinque punti in graduatoria, chiudono al secondo posto in classifica, dietro ai cugini dell’Argos Petrarca Padova: si definisce così il quadro delle semifinali del massimo campionato italiano di rugby con Petrarca, Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia in corsa per il tricolore.

Nelle prossime due settimane, le quattro squadre che hanno dominato la regular season entreranno nel cuore della doppia sfida di semifinale che qualificherà le due contendenti per il titolo alla Finale del 2 giugno.

Sabato prossimo, 15 maggio, alle 18 al “Mirabello” gara d’andata tra il Valorugby Emilia e l’Argos Petrarca Padova, ventiquattro ore più tardi la grande classica tra Kawasaki Robot Calvisano e Femi-CZ Rovigo, una sfida che dal 2014 ad oggi ha caratterizzato cinque delle sei finali-scudetto.

Tutte le semifinali e la Finale del Campionato Italiano Peroni TOP10 saranno trasmesse in diretta da Rai Sport e sul sito internet raisport.rai.it, per una copertura integrale in chiaro dei cinque incontri decisivi per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia.

Peroni Top – recupero – 08.05.21

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo 16-42 (0-5)

Classifica finale: Argos Petrarca Padova punti 78; Femi-CZ Rovigo punti 67; Kawasaki Robot Calvisano punti 64; Valorugby Emilia punti 60; Rugby Viadana 1970 punti 46; Mogliano Rugby 1969 punti 40; Fiamme Oro Rugby punti 30; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno punti 14; Lazio Rugby 1927 punti 11

Semifinali

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova and. 15.05.21 ore 18/rit. 22.05.21 ore 17.40

Kawasaki Robot Calvisano v Femi-CZ Rovigo and. 16.05.21 ore 18/rit. 23.05.21 ore 15.30

Finale

2 giugno