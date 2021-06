Le persone affette da disabilità titolari di contrassegno per l’automobile potranno finalmente disporre del Cude (contrassegno unico disabili europeo). Si tratta di un documento che permette loro di circolare liberamente nelle ztl, nelle strade soggette a limitazioni al transito e di parcheggiare negli stalli a loro riservati in tutti i Comuni d’Italia, e non più solo in quello di residenza, senza dover richiedere ulteriori permessi.

La decisione è stata presa dalla conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali dove è stato raggiunto l’accordo alla base del decreto emanato per l’istituzione di una piattaforma informatica unica sul territorio nazionale presso il ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili (Mims). Tramite questa piattaforma gli uffici di tutte le città italiane potranno verificare immediatamente se la targa a cui è associato il contrassegno possiede l’autorizzazione ad accedere alle aree soggette a restrizioni al transito dei veicoli.

Fino ad oggi, per usufruire delle medesime agevolazioni il titolare del contrassegno doveva richiedere un’ ulteriore permesso al Comune, diverso da quello di residenza, in cui magari si trova per vacanza o altro.

Tramite la nuova piattaforma, inoltre, il titolare del contrassegno potrà anche comunicare in automatico, con un’apposita app, un’altra targa nel caso in cui avesse bisogno di utilizzare un’auto diversa rispetto a quella a cui è collegato il contrassegno stesso.

