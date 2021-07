LONDRA – Possibile allarme Covid. La decisione delle autorità britanniche di ampliare il numero degli ammessi in tribuna, nella finale del campionato europeo per Nazioni, rischia di trasformarsi in un evento maxi diffusore dei contagi di Covid 19.

Di questo parere è il ministro britannico per le Attività produttive Kwarteng. Ieri per Italia-Spagna il numero di spettatori ammessi era stato ampliato a 60mila, contro i 20mila di Italia-Austria.

”Se ci sono migliaia di persone in un solo posto, il rischio c’è”, ha affermato il ministro, dicendo che il governo britannico ”sta gestendo i rischi”. ”Sono fiducioso che non ci sarà un grande focolaio, ma allo stato attuale non possiamo garantirlo”, ha dichiarato.