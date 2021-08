L’AQUILA – Tanta gente questa sera per la serata conclusiva della Perdonanza. Lo spettacolo “L’Aquila ritorna, l’abbraccio alla musica e alla cultura”, da un’idea del direttore artistico, Leonardo De Amicis, è dedicata agli operatori dello spettacolo, una delle categorie più colpite dagli effetti della pandemia da covid-19.

Dal palco di Collemaggio Renato Zero, Riccardo Cocciante, Ermal Meta, Fabrizio Moro, regalano alla città una serata di musica, mentre chi non ha potuto acquistare i biglietti segue lo spettacolo dai maxi schermi allestiti in vari punti del centro storico.

A piazza Duomo tante le persone, alcune come da posti prenotati ma tantissime anche quelle in piedi e non proprio distanziate.