L’AQUILA – Non è solo un’impronta quella del maestro Leonardo De Amicis, dal 2018 in sella alla direzione artistica della Perdonanza Celestiniana. Amato dai suoi concittadini, legittimato dalla politica, è davvero il direttore artistico per tutte le stagioni? “il mio lavoro è indipendente dalla politica, la musica e l’arte viaggiano su strade diverse, finora sono stato libero di fare ciò che volevo. La Perdonanza ha assunto una credibilità straordinaria, oggi è più facile far arrivare un artista e proporgli di mettersi in gioco. Negli spettacoli abbiamo predisposto uno straordinario sistema di controllo – ha precisato – lo abbiamo fatto in maniera maniacale, l’unica preoccupazione che ho è la pioggia“. L’intervista.