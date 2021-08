L’AQUILA – Da domani e fino al 30 agosto le farmacie comunali di Coppito e Pettino (L’Aquila) effettueranno tamponi gratuiti per tutti coloro che intenderanno assistere agli spettacoli della 727esima edizione della Perdonanza Celestiniana. La gratuità del tampone vale solo per coloro che sono sprovvisti di green pass. È quanto deciso dall’unità di crisi comunale per la gestione dell’emergenza coronavirus, che si è riunita stamani proprio per affrontare la problematica degli accessi agli eventi della Perdonanza. L’operazione è interamente finanziata dal Comune dell’Aquila.

Si ricorda infatti che il decreto legge 105/2021 prevede che per l’ingresso a vari luoghi e manifestazioni, tra cui gli spettacoli, sia obbligatorio avere il green pass, rilasciato a coloro che si sono sottoposti alla prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose, nel caso di vaccino a doppia dose, e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Stesso discorso anche se si è guariti dal covid-19 (validità sei mesi) e in caso di esito negativo di un tampone molecolare o antigienico rapido (validità, 48 ore).

Il tampone dovrà essere prenotato telefonicamente ai recapiti delle farmacie di Coppito (via per Preturo, 12, tel. 0862.362572) e Pettino (via Leonardo da Vinci, 27, tel. 0862.321498, aperta tutti i giorni con orario continuato 8-22).

Chi, pur essendo in possesso di green pass, intenderà sottoporsi a tampone, potrà farlo ma la prestazione sarà a pagamento.

Tutte le farmacie comunali svolgono inoltre il servizio di assistenza, in caso di difficoltà, per scaricare il proprio green pass, a prescindere se ci si sottopone o meno a tampone.

“Dobbiamo conciliare due situazioni di rilievo – ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi – da una parte consentire a tutti coloro che si sono prenotati o che si prenoteranno di godere degli straordinari spettacoli della Perdonanza, dall’altra dobbiamo fare in modo che l’evento celestiniano si svolga in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del contagio da covid”.