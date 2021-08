L’AQUILA – Il sacerdote che spopola su youtube e uno dei rapper di punta del momento, particolarmente apprezzato dal pubblico giovanile. Don Alberto Ravagnani e Franco 126 saranno i protagonisti domani, 27 agosto, nella quinta serata della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, evento che quest’anno vanta la prestigiosa mediapartnership di Rai Cultura e Rai Radio Tutta Italiana.

“WLF: W la fede” è il titolo dell’incontro con Don Ravagnani, in programma alle 18 a piazza Duomo: una talk intervista sul perdono. Si esibisce per la prima volta all’Aquila Franco 126. Il concerto del cantante romano è previsto per le 21.30 alla scalinata di San Bernardino, nella serata che la Perdonanza dedica ai giovani.

Il programma di domani prevede inoltre la 42esime edizione della Campestrina della Perdonanza (campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare, ore 9.30, a cura dell’Atletica L’Aquila); Consegna del premio “La croce di Celestino” al direttore artistico della Perdonanza, maestro Leonardo De Amicis (Aula magna “Alessandro Clementi”, università dell’Aquila in viale Nizza, ore 18, a cura dei Lions Club); presentazione della Croce del Perdono, che al Corteo del 28 agosto sarà portata da Martina Ciccone, con la partecipazione dell’arcivescovo di Malta, monsignor Charles Jude Scicluna, segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Basilica di Santa Maria di Collemaggio, ore 18, a cura dell’autrice della croce per il 22esimo anno, l’artista aquilana Laura Caliendo, e di Gabriele Di Mizio); Concerto del coro Elikya (circolo di Collebrincioni, ore 21, a cura dell’Aps Elikya Onlus); Concerto dell’Orchestra da camera aquilana (Auditorium del Parco, ore 21, associazione musicale Athena).

Sono in corso le mostre “Piccolo festival di arte contemporanea nel piccolo museo della fotografia”, a cura dell’associazione culturale Scrivere con la luce (palazzo Cipolloni-Cannella, fino al 30 settembre); “Marco Tullio Cicerone” esposizione personale di opere pittoriche (Palazzo Vicentini, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, fino al 29 agosto); Aperitivo in musica a Porta Branconia, a cura di Lights On (Porta Branconia, viale Duca degli Abruzzi, ore 18, fino al 30 agosto); Adozione delle pigotte tradizionali, a cura del comitato provinciale Unicef dell’Aquila (piazza Duomo e via dei Giardini 10, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19, fino al 29 agosto); Riflessi contemporanei di arte sacra aquilana, mostra dei simboli della processione del venerdì santo aquilano (basilica di San Bernardino dalle 8 alle 19 e palazzo Cipolloni Cannella, casa d’aste Gliubich dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, fino al 12 settembre); L’Aquila svelata (Casa d’aste Gliubich, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23, fino al 12 settembre); “Lavorazione del merletto aquilano” a cura dell’associazione Il miracolo bianco delle mani (Palazzetto dei Nobili, fino al 29 agosto); “Lockdown Lookover”, mostra fotografica di Stefano Pettine (palazzo della Cassa di Risparmio dell’Aquila in corso Vittorio Emanuele, fino al 30 agosto); Mostra Angiolo Mantovanelli, retrospettiva nel centenario dalla nascita a cura di One Group (One Gallery, via Roma 67, dalle 16 alle 20, fino al 6 settembre).