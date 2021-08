L’AQUILA – Il Comitato Perdonanza Celestiniana dell’Aquila rende noto che da domani, venerdì 20 agosto, a partire dalle ore 9 riprenderanno le prenotazioni per una parte delle serate principali dell’evento celestiniano di quest’anno, in particolare per quelle dei giorni 23, 24, 25 e 27 agosto.

Nello scusarsi per i disguidi verificatisi sabato scorso – dovuti a un problema tecnico della piattaforma – il Comitato precisa che il link per accedere al sito dove è possibile effettuare prenotazioni e pagamenti sarà pubblicato nella pagina iniziale del sitowww.perdonanza-celestiniana.it, oltre che sui canali social (facebook, twitter e instagram) della Perdonanza.

23 agosto – “Un canto per la rinascita, di viaggio e di cuore: i biglietti sono tutti gratuiti. Sono previsti, come da programma, l’accensione del braciere della pace, la dichiarazione del sindaco di apertura della Festa della Perdonanza e le esibizioni di vari artisti. I posti a sedere sono disponibili sia per l’evento dal vivo, nel teatro del Perdono, a piazzale di Collemaggio, sia a piazza Duomo che alla scalinata di San Bernardino, dove sarà proiettato su video.

24 agosto – Gran Galà di stelle “L’Aquila si veste di stelle”: 5 euro per assistere allo spettacolo alla scalinata di San Bernardino, prenotazione gratuita per guardarla in video a piazza Duomo.

25 agosto – “Il Racconto”, con Gigi D’Alessio e la partecipazione di Arisa e Clementino nel teatro del Perdono, piazzale di Collemaggio: 15 euro il primo settore, 10 il secondo, 5 il terzo. Prenotazione gratuita per il quarto settore e davanti ai video della scalinata di San Bernardino e di piazza Duomo.

27 agosto – Franco 126 per la Perdonanza Giovani: scalinata di San Bernardino, 7 euro il costo del biglietto. Gratis la prenotazione davanti al video di piazza Duomo.

Le prenotazioni potranno essere effettuate per un massimo di n. 4 posti a operazione.

Chi è riuscito ad acquistare i biglietti e a riservare i posti nella giornata di sabato scorso, non deve fare nulla in quanto le prenotazioni acquisite sono valide.

L’accesso per i diversamente abili e i loro accompagnatori è gratuito: la prenotazione è sempre on-line, sulla piattaforma di prenotazione.

Per chi avesse difficoltà ad operare on line, può rivolgersi all’info point del Comune, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per fornire un supporto a prenotazioni e acquisto biglietti.

Inoltre, per l’assistenza, è disponibile un call center che può essere contattato al n. 060406, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Il programma dettagliato è pubblicato nella pagina iniziale di www.perdonanza-celestiniana.it.