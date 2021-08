L’AQUILA – La giornata di oggi, 28 agosto, oltre all’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio per l’inizio del Giubileo aquilano, prevede altre iniziative nell’ambito del programma della 727esima Perdonanza Celestiniana, che quest’anno vanta la prestigiosa mediapartnership di Rai Cultura e Rai Radio Tutta Italiana.

Alle 10, alla Sala ipogea del Consiglio Regionale di Palazzo dell’Emiciclo, “Dante Alighieri e Celestino V – Premio Rotary Perdonanza 2021 a Francesco Sabatini (Presidente onorario dell’Accademia della Crusca), a cura del Rotary Club L’Aquila e Rotary Club Gran Sasso d’Italia.

Per quanto riguarda il programma religioso, alle 22, a Collemaggio, Perdonanza dei giovani, degli scout, delle aggregazioni laicali, degli operatori pastorali, con la Santa Messa presieduta Monsingor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. La liturgia sarà animata dai rappresentati dei giovani dell’Arcidiocesi. A conclusione della Messa, veglia nella notte della Perdonanza sul tema “Il salto nel profondo” (fino all’una) a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale.

Il 29 agosto, alle 6, Perdonanza dei lavoratori, con la Santa Messa presieduta da don Sergio Nuccitelli S.D.B., Direttore dell’Ufficio Diocesano per la pastorale del lavoro. Alle 7.30, Rosario trasmesso in diretta da Radio Maria. Alle 8 Perdonanza dei religiosi e delle religiose, con la Santa Messa presieduta da Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino. Liturgia animata dal Coro delle Religiose, trasmessa in diretta sull’emittente RADIO MARIA. Alle 10, Perdonanza delle forze armate e dell’ordine, con la Santa Messa presieduta da Monsignor Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento. Liturgia animata dal Coro della Scuola della Guardia di Finanza. Alle 12, Perdonanza delle famiglie, dei catechisti e dei ragazzi, degli studenti e degli insegnanti, con la Santa Messa presieduta da Monsignor Orlando Antonini, Arcivescovo, Nunzio Apostolico. Liturgia animata dall’Associazione Socioculturale “L’Aquila in Canto”. Alle 16, Perdonanza dei malati e delle confraternite, con il coloro della basilica di Collemaggio e la Santa Messa presieduta da Monsignor Giuseppe Molinari, Arcivescovo Emerito di L’Aquila.

Sono in corso le mostre “Piccolo festival di arte contemporanea nel piccolo museo della fotografia”, a cura dell’associazione culturale Scrivere con la luce (palazzo Cipolloni-Cannella, fino al 30 settembre); “Marco Tullio Cicerone” esposizione personale di opere pittoriche (Palazzo Vicentini, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, fino al 29 agosto); Aperitivo in musica a Porta Branconia, a cura di Lights On (Porta Branconia, viale Duca degli Abruzzi, ore 18, fino al 30 agosto); Adozione delle pigotte tradizionali, a cura del comitato provinciale Unicef dell’Aquila (piazza Duomo e via dei Giardini 10, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19, fino al 29 agosto); Riflessi contemporanei di arte sacra aquilana, mostra dei simboli della processione del venerdì santo aquilano (basilica di San Bernardino dalle 8 alle 19 e palazzo Cipolloni Cannella, casa d’aste Gliubich dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, fino al 12 settembre); L’Aquila svelata (Casa d’aste Gliubich, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23, fino al 12 settembre); “Lavorazione del merletto aquilano” a cura dell’associazione Il miracolo bianco delle mani (Palazzetto dei Nobili, fino al 29 agosto); “Lockdown Lookover”, mostra fotografica di Stefano Pettine (palazzo della Cassa di Risparmio dell’Aquila in corso Vittorio Emanuele, fino al 30 agosto); Mostra Angiolo Mantovanelli, retrospettiva nel centenario dalla nascita a cura di One Group (One Gallery, via Roma 67, dalle 16 alle 20, fino al 6 settembre).