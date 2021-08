“La scelta progettuale – spiega il documento – prevede la sostituzione delle vetuste pensiline o delle paline esistenti con delle pensiline in legno al fine di un miglioramento dell’arredo urbano nonché di una maggior integrazione del materiale ligneo con il contesto montano in cui saranno collocate.” Le nuove pensiline avranno una lunghezza di 2.5 m, e una larghezza di 1.5 m, e saranno realizzate con struttura portante in legno lamellare di abete, tamponature laterali e parete di fondo in tavolato di abete di cm 3,5 e avranno copertura in legno con canale di gronda e discendenti per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Per ora le frazioni scelte sono quelle di Roio Poggio, Collebrincioni, Aragno, Santi di Preturo, Arischia, Camarda e Colle Sassa.