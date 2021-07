L’AQUILA – Un comitato per costruire un idea per il futuro di questa regione. Lo ha messo in campo il Pd Abruzzo attraverso un documento strategico. 25 punti (dal lavoro alla mobilità, dall’istruzione al Pnrr) “in un momento in cui le forze politiche che governano non sanno dare risposte”. Un partito orizzontale che si metta subito in moto come alternativa vincente. L’intervista.