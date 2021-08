Come noto la scelta della nuova pavimentazione è ricaduta sulla tipologia in pietra locale, costituita da basoli di pietra locale bianca calcarea. Bianco alla fine si presenterà il corso dalla Fontana Luminosa alla Villa Comunale. Dalle immagini e le tavole del progetto esecutivo è possibile quanto meno farsi un’idea di quello che sarà il Corso. Un’idea perché ad oggi non è stato possibile visionare il tipo di pietra scelta, mai presentata alla città in alcuna occasione pubblica. L’idea ad ogni modo è di recuperare lo stile della pavimentazione pre-sanpietrino, appunto in pietra calcarea bianca, ovviamente realizzata con tecniche e tecnologie più contemporanee.

Contestualmente alla pavimentazione e a corredo del progetto ci sono un progetto di illuminazione pubblica di Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele a L’Aquila e tutte le progettazioni connesse per armonizzare le opere esistenti – tombini, feritoie, giunti, ecc – alla nuova pavimentazione. Per l’illuminazione, in particolare, si è optato per dei “corpi illuminanti montati al di sotto della gronda, evitando in questo modo di ingombrare gli spazi che rimangono liberi e utilizzabili”.

Non ci saranno sondaggi archeologici preventivi non essendo previsti scavi a quote diverse da quelle già impegnate dalla pavimentazione e opere esistenti. Sono stati inoltre previsti una serie di accorgimenti e dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche.