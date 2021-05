L’AQUILA – Sarà di nuovo la pietra bianca calcarea la protagonista dell’intervento di ripavimentazione di Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele, coerentemente con le scelte fatte già per Piazza Regina Margherita e Piazza Duomo. In Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo “Pavimentazione ed illuminazione pubblica di Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele in L’Aquila” redatto in collaborazione tra Comune di L’Aquila, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila (U.S.R.A.) e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere.

Online non ci sono ancora tutti gli elaborati ma l’intervento è appunto in coerenza con quelli già pensati lungo l’asse centrale. “I materiali – racconta l’assessore Raffaele Daniele – sono gli stessi di Piazza Regina Margherita e Piazza Duomo, in nome di un’idea coerente di città. Ci sarà la pietra bianca calcarea di tre diversi formati, montati a correre.”

Attenzione anche agli altri elementi. “Anche le caditorie e i tombini saranno in pietra e anche i percorso per gli ipovedenti”. Sarà rinnovata anche l’illuminazione che comunque sarà comunque dall’alto.

Le tempistiche potrebbero essere non molto lunghe. “Entro due mesi mi piacerebbe avere la gara già a buon punto e poi giù con i lavori”.

La pavimentazione del Corso, con piazza Duomo e Piazza Regina Margherita andrebbe a praticamente a chiudere il cerchio della ricostruzione dell’asse centrale, fatti salvi alcuni vuoti della ricostruzione pubblica, dal Quarto Cantone a Santa Maria dei Raccomandati.

Per la nuova pavimentazione del Corso, da diversi capitoli di spesa del Comune, ci sono 5milioni di euro a disposizione