L’AQUILA – Il Patrimonio culturale dell’Aquila è stato oggetto della seduta del 27 luglio il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess).

Presieduto dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, con la presenza del Segretario del CIPESS, sottosegretario alla PCM Bruno Tabacci, il Comitato ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione Abruzzo, aree montane. Per il cratere 2009 si tratta di 113 interventi per la ricostruzione pubblica per un importo complessivo di circa 114 milioni di Euro.

Il piano annuale è predisposto dalla Struttura di Missione che coordina i processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio in collaborazione del Segretario regionale per i Beni culturali, dei Comuni, le Diocesi, gli Uffici speciali per la ricostruzione, le Soprintendenze, la Prefettura di L’Aquila e ill Capo Dipartimento Casa Italia.