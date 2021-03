ASSERGI – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Associazione Sportiva Dilettantistica NO LIMITS BIKE hanno siglato un protocollo d’intesa per sviluppare e promuovere azioni a supporto all’attività di promozione delle progettualità volte al raggiungimento di un modello di vita attiva attraverso lo sport inclusivo, aiutando e coinvolgendo persone che hanno disabilità fisiche di vario genere nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

L’associazione NO LIMITS BIKE svolge l’attività nel settore dello sport dilettantistico nell’ambito del territorio aquilano con finalità di solidarietà sociale. In particolare, si occupa di sostenere e accompagnare percorsi di avviamento allo sport dedicati a persone con disabilità con l’obiettivo del raggiungimento di un preciso modello di vita che, attraverso lo sport, la valorizzazione del territorio e la riscoperta della natura, coinvolga e supporti a più livelli soggetti con disabilità e particolari gruppi di persone.

“Abbiamo fortemente voluto strutturare una sinergia tra L’associazione NO LIMITS BIKE e il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga” – dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra – “quale concreto contributo ai bisogni di promozione e di inclusione, da realizzare attraverso l’attività sportiva, con l’obiettivo di rendere il Parco quanto più accessibile alle persone affette da disabilità o da altre problematiche, puntando alla valorizzazione del territorio e di un patrimonio naturalistico e artistico di grandissimo valore, condividendone, con tutti gli appassionati, i valori identitari e i dati esperienziali propri di una straordinaria biodiversità sapientemente conservata dalla nostra Comunità. Con la condivisione piena delle nostre matrici ambientali e solo superando ogni barriera esistente, un Parco può assolvere tutti i propri compiti istituzionali”.

“L’avvio di questa collaborazione ci rende orgogliosi ed entusiasti” – dichiara il Vice Presidente dell’Associazione NO LIMITS BIKE Elham Halit – “l’incontro con il Parco è stato semplice e naturale, vista la vision comune di realizzare e potenziare un patrimonio naturalistico e artistico di grandissimo valore, da diffondere nella sua interezza e senza barriere, proprio ai fini del potenziamento del turismo. Come associazione, crediamo fortemente in questo progetto e siamo certi che l’unione delle reciproche competenze possa essere un importante passo in avanti nella progettazione, realizzazione e gestione di luoghi veramente accessibili a tutti”.

Una delle finalità che l’Ente è chiamato a perseguire è proprio quella di garantire l’accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani, tanto che, già in passato, aveva manifestato l’interesse a promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport acquistando le carrozzine Joelettes che sono state fornite agli operatori nell’ambito del Progetto Carta Europea per il Turismo Sostenibile.