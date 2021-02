L’AQUILA – Pandemia risveglia interesse per lingue straniere. L’isolamento forzato in questo periodo di pandemia, ha restituito a molte persone tempo per se stessi. Tempo prezioso non solo per migliorare le proprie conoscenze e abilità ma anche per rilassarsi e riscoprire le proprio passioni. Non a caso, i corsi online stanno avendo grande successo e partecipazione, complici appunto il maggior tempo a disposizione, il minor numero di distrazioni, e un organizzazione più effettiva. Per il 97% degli italiani i corsi da remoto aiutano a fronteggiare l’ansia da lockdown, mantenendo, seppur a distanza, il rapporto con altre persone.

Tra i corsi più seguiti, ci sono quelli di inglese. Il lockdown, infatti, ha risvegliato l’interesse per le lingue straniere. Lo conferma L’indagine fatta a dicembre da Babbel, piattaforma online per l’apprendimento delle lingue. In Italia è stato registrato un aumento di abbonati del 300%. La ricerca conferma che la maggioranza degli utenti, circa l’82% delle 14.500 persone interpellate, ritiene che lo studio di una lingua online sia un’attività da coltivare anche quando tutto tornerà alla normalità. Più della metà degli intervistati (56%) ne ha tratto una sensazione di realizzazione, il 28% di felicità.

I corsi di lingua hanno come obbiettivo finale la certificazione linguistica. Con decreto n. 89 del 29 gennaio 2021, il Miur ha aggiornato l’elenco degli enti certificatori per le certificazioni linguistiche, Come specifica la parte finale del Decreto Miur, sarà cura degli interessati verificare che le certificazioni linguistiche attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive che produttive quali Ascolto, Parlato/Interazione, Lettura, Scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità.

In Abruzzo, sono 7 gli enti accreditati e qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche: