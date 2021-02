L’AQUILA – “La politica smetta di usare la Sanità come campo di scontro e si concentri sui bisogni dei cittadini mettendo gli operatori sanitari nelle condizioni di operare al meglio delle possibilità.” Così Stefano Palumbo, consigliere comunale del Pd.

“Se è giusto e doveroso capire cosa non ha funzionato nella nostra ASL nella gestione dell’emergenza, è anche giunto il momento per la politica di assumersi le proprie responsabilità e non più di rimpallarsi colpe come avvenuto nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Sono tanti i nodi strutturali che l’azienda sanitaria aquilana si trascina ormai da troppo tempo e con i quali abbiamo fatto amaramente i conti, a nostre spese, nel corso della seconda ondata di contagi. Problemi che azienda, politica e sindacati hanno il dovere di affrontare e risolvere senza più alcun indugio. “