L’AQUILA – L’Ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, e il funzionario Fabrizio De Carolis, sono stati assolti con formula piena dal reato di induzione indebita, in relazione alle presunte pressioni esercitate da Cialente a De Carolis, per far ottenere all’impresa Palomar il terzo Sal sui lavori del condominio “Cappelli” di Pettino. “Il quadro normativo esclude che tra sindaco e funzionario amministrativo sia configurabile quel rapporto organizzativo di sovra ordinazione”, si legge nella motivazione.

Secondo quanto appreso da Il Messaggero, “La telefonata che il sindaco Cialente fece al funzionario comunale dimostra come lo stesso cerca soltanto di comprendere quali problemi avessero impedito all’impresa di ottenere il pagamento dei Sal. Non è configurabile nessun abuso, ma solo il fisiologico esercizio di specifiche competenze sindacali. Tutto ciò emerge chiaramente dal contenuto della telefonata, che non è affatto diretta a ottenere, abusivamente, dal funzionario comunale l’indebito rilascio dei nulla osta, ma appare più semplicemente finalizzata a sollecitarlo a farsi carico del problema rappresentato legittimamente dalla ditta al sindaco e a risolverlo velocemente. Nella telefonata, infatti, il sindaco invita il funzionario a risolvere il problema, ma senza entrare nel merito della questione, avendo addirittura confessato, lo stesso Cialente, di non aver neanche capito il problema che gli era stato rappresentato”.