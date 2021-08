L’AQUILA – E’ ancora tutto lì, fermo, cristallizzato nel tempo. Anelli per la ginnastica, canestri per la pallacanestro, reti da pallavolo, scatole con i palloni, attrezzature per la ginnastica. E’ la storica palestra della scuola di Viale Giovanni XXIII.

Nel gennaio 2020 l’approvazione in giunta comunale del documento preliminare per la progettazione dell’edificio, stazione appaltante il Provveditorato alle opere pubbliche. Poi se ne è saputo poco o nulla. E’ un peccato, anche alla luce della ridestinazione della storica palestra di via Antinori ad altre funzioni.

Viale Duca degli Abruzzi e Viale Giovanni XXIII restano, a 12 anni da sisma, un grande vuoto della ricostruzione, un’arteria che pure, con la ricostruzione del ponte Belvedere, tornerà ad essere tra le più strategiche del centro città-