L’AQUILA – Gli appassionati del padel in Abruzzo, sono sempre più numerosi. Simile al tennis e molto in voga tra gli sportivi, in poco tempo, ha registrato numeri inaspettati e fuori “controllo”. La nostra regione si attesta al momento all’undicesimo posto in Italia.

Secondo i dati del sito-osservatorio Mr Padel Paddle c’è stato un incremento del 250% come nascita di nuovi campi in soli 10 mesi. La maggior parte si trovano in provincia di Teramo, segue Chieti, Pescara e L’Aquila, che, nonostante fanalino di coda, sta facendo numeri inaspettati. L’intervista a Stefano Laurenzi, istruttore di padel nel complesso Area Sport Monticchio.