Condannato un genitore, la madre di un ragazzo, per aver ostacolato le visite con il padre nell’ambito di una separazione. La condanna, comminata dal Tribunale di Mantova, arriva dopo che la madre era già stata ammonita per avere ostacolato le visite del figlio con il padre. La signora dovrà risarcire il figlio per il danno procurato.

L’avvocato del padre, in virtù dell’ostruzionismo della madre, aveva proposto un ricorso per ottenere una condanna risarcitoria del genitore in virtù dei danni psicologici e morali prodotti nel figlio.

La particolarità della pronuncia del Tribunale di Mantova è proprio che ad essere risarcito non sarà il padre ma direttamente il figlio minore. Un riconoscimento della sfera autonoma di diritti del minore che potrebbe fare scuola.