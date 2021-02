Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo, che prosegue: “Il racconto di molti cittadini attraverso articoli di stampa in cui si ricostruiscono tutti i disagi causati da questa interruzione di servizio, dovrebbe smuovere le coscienze dei vertici della Asl 02 e della Giunta regionale di centrodestra, che si era impegnata per un intervento definitivo a soluzione del problema. Infatti, nel Consiglio regionale del primo dicembre scorso, l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, in risposta a una mia interpellanza al riguardo, aveva affermato che era prevista l’acquisizione in proprietà di una Pet-Tac da posizionare all’interno del presidio ospedaliero. Aveva anche dichiarato, come riportato nel resoconto generale della seduta, che ‘Un presidio ospedaliero debba avere una Pet-Tac di proprietà e quindi questo è un obiettivo fondamentale che presto raggiungeremo e che sto seguendo da un po’ di mesi’. Queste erano le promesse: la realtà a due mesi di distanza è che la Pet-Tac è inutilizzabile per un cavillo burocratico e i pazienti oncologici devono lasciare l’Abruzzo per avere le prestazioni di cui hanno urgente bisogno”.

“Invito adesso l’Assessore Verì e il Presidente Marsilio a mantenere il prima possibile la promessa fatta. Non esistono scuse plausibili per perdere altro tempo, sia perché è già presente nel presidio spazio per l’installazione di un macchinario di proprietà, sia perché l’Assessore non ha sollevato alcun problema di tipo economico nel portare a conclusione l’investimento, che anzi era stato previsto nel giro di poco tempo. Mi auguro che, arrivati a questo punto, non si trattasse solamente dell’ennesima bugia di questo governo regionale”, conclude.