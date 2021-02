CHIETI – “Prendiamo atto che il Capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo stia svolgendo il ruolo di ‘risponditore automatico’ sull’Ospedale di Chieti. Peccato che nei due anni in cui è stato Assessore regionale non abbiamo visto alcun intervento riguardo al presidio, mentre adesso che è stato allontanato dalla Giunta dal Presidente Marsilio e non ha più ruoli esecutivi, si affretta a rilasciare dichiarazioni fuori tempo massimo. Sul caso della chiusura della sala operatoria di chirurgia ambulatoriale, così come su tutte le altre questioni che solleviamo quotidianamente sulla sanità teatina, aspettiamo risposte da parte dell’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e del Direttore Generale della Asl 02 Thomas Schael. Da loro, fino a ora, è arrivato solo un assordante silenzio, interrotto da sparute promesse a cui non seguono i fatti. Non è un comportamento ulteriormente accettabile viste le emergenze che stiamo vivendo in questi mesi. Adesso diano risposte ai cittadini, ammesso che ne abbiano”. Lo affermano il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi e il Vicepresidente della Commissione Sanità in quota M5S Francesco Taglieri.