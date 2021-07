OPI (AQ) – Al via la prima edizione di “Ulula – lì Ulula – là“, rassegna di teatro per ragazzi e famiglie” che si svolgerà da domenica 25 luglio al 7 agosto a OPI (ore 18.30).

La rassegna è realizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo con il sostegno della Pro loco di Opi e dal Comune di Opi e la collaborazione della Cooperativa Fantacadabra, che ne cura la direzione artistica.

La rassegna nasce per fare in modo da riservare, nel cartellone degli eventi estivi, uno spazio importante ai più piccoli, uno spazio che fosse divertente, di qualità e formativo.

Tre gli appuntamenti dedicati ai bambini ed alle famiglie che si svolgeranno nella piazza del monumento:

ad aprire la rassegna sarà lo spettacolo “FAVOLE AL TELEFONO” in scena domenica 25 luglio (ore 18.30), al quale seguiranno sabato 31 luglio lo spettacolo “IL GATTO CON GLI STIVALI” e sabato 7 agosto lo spettacolo “LA BAMBOLA CONTESA” .

La rassegna – “Ulula – lì Ulula – là”, é nata per rispondere alla necessità di dare un contributo all’educazione al teatro come luogo di incontro e di formazione dei giovani, non è solo una programmazione di spettacoli per bambini, ma un vero e proprio “cantiere della fantasia”: un importante progetto di teatro per i ragazzi e le famiglie.

Lo spettacolo ”Favole al Telefono” vede in scena Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Scene Santo Cicco. Pupazzi Wally Di Luzio Costumi: Antonella Di Camillo. Musiche e canzoni di Sergio Endrigo, I Ratti della Sabina e Paolo Capodacqua. Ideazione e regia: Mario Fracassi.

È come un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari. Seguendo il percorso tracciato nell’opera poetica e narrativa di Gianni Rodari” e, utilizzando le più svariate tecniche dell’invenzione, lo spettacolo si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire

“perché si può trovare una favola dentro ad ogni cosa”.

Lo spettacolo vuole essere, nell’ottica rodariana, l’occasione per uno sguardo amorevole, ironico e di alto senso morale su ogni umanità.

Compagnia Teatrale FANTACADABRA: [email protected] – cell. 3393212576 – 320 8677902 – fax 1786059355