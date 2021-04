L’AQUILA – “Domani la Montagna LIBERA di Abruzzo sarà a Roma in piazza del Popolo dalle ore 10.00 insieme a tutti coloro che vivono del proprio lavoro e di fronte a chi vive del nostro ristoro. Urleremo il diritto al Lavoro a chi non avrà orecchie per sentire e faremo vedere striscioni a chi non avrà occhi per vedere. Ma lo dobbiamo alla nostra terra, ai nostri figli e a chi crede in una nazione diversa. Urleremo che si sta utilizzando un modello fallimentare”.

Così Igor Antonelli , fondatore di di Live Your Mountain, che aggiunge:

“Fallimentare in campo medico: I più deboli non sono stati protetti né da una adeguata organizzazione assistenziale prima né da chi gli portava il virus dopo. I sani sono stati narcotizzati e sfiniti giorno dopo giorno, indeboliti, resi insicuri, uccisi. Fallimentare nel campo economico: si è demonizzata una sola porzione della società lasciando di fatto tutto il resto aperto, ciò ha permesso ai vettori virali di agire indisturbati e colpire in maniera scientifica i più deboli con una mortalità identica come fosse stato tutto aperto (abbiamo solo diluito i decessi nel tempo). Fallimentare nel campo gestionale: scelte di natura illogica che ad oggi chiudono i flussi tracciati (una prenotazione in hotel è uno dei flussi più tracciati che possano esserci, pagamento e registrazione alla questura) e lasciano aperti quelli incontrollabili (trasporti, seconde case, supermercati, centri commerciali ecc. ecc.), che ad oggi permettono ad un abitante di Roma di andare all’estero e di non poter venire in Abruzzo per camminare nella natura (ci sarebbero altre decine di esempi). Roma, che da qui ti vedo in lontananza, capitale d’Italia, fossero anche le tue sole mura ad ascoltare le nostre grida, noi ci sentiremo liberi e vivi. Roma città eterna possa tu donare eterna dannazione a chi non vuole il bene degli individui e a chi finge di aiutarci. Roma, culla della civiltà e della cultura, che vede alternarsi sulle sue poltrone personaggi miserrimi che non hanno neanche un briciolo, né dell’una né dell’altra, ascolterà le grida di chi ama veramente questo paese e noi ci sentiremo LIBERI e VIVI senza timore di guardare i nostri figli negli occhi e avere paura di dovergli dire che non siamo stati in grado neanche di difendere i diritti costituzionali mentre i loro bisnonni erano morti per crearla la COSTITUZIONE!!”.