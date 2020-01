Open day alla scuola paritaria dell’Aquila Santa Maria degli Angeli “Suore Micarelli” sabato 18 gennaio alle ore 16.

Servirà a far conoscere l’offerta didattica della scuola per le iscrizioni al prossimo anno che sono aperte dal 7 al 31 gennaio per il centro gioco e le classi prime della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

L’istituto è tornato nella storica sede di via Barbara Micarelli, dopo la dislocazione nei Musp di via Ficara conseguente al sisma del 6 aprile 2009.

