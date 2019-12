Onda d’innovazione 2019, geek festival a L’Aquila

L’evento è in programma il 20, 21 e 22 dicembre presso Strange Office di via Roma a L’Aquila per parlare di innovazione sociale, cittadinanza attiva & startup.

L’AQUILA – Innovazione, creatività, idee, responsabilità e merito sono i valori a cui si ispira l’iniziativa “Onda di innovazione”. Obiettivo di questo festival diffuso sul territorio è dunque quello di costruire un percorso, articolato su più appuntamenti, spalmati nell’arco dell’anno, in grado di veicolare presso un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere meglio le possibilità, le opportunità e gli strumenti necessari per dare vita ai propri progetti imprenditoriali ed esistenziali.

Anche l’edizione di quest’anno si è articolata su più momenti distinti ma legati da un fil rouge:

I numerosi appuntamenti del format “Startup Meetup”; Gli approfondimenti sugli scenari geopolitici ed economici globali; Incontri, seminari e presentazioni di libri; Il 6, il 7 e l’8 settembre i temi dell’innovazione, del design, delle startup si sono “ibridati” con il mondo del fantasy e della creatività nel contenitore “Sulle tracce del Drago”.

Nel prossimo weekend (20,21 e 22 dicembre 2019) a partire dalle ore 17 nei locali di Strange Office (via Roma, 215), tutti questi temi troveranno una loro sintesi nel momento conclusivo di questa intensa programmazione.

